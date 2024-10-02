Российские захватчики, в частности, потеряли еще четыре танка.

Потери РФ во время войны в Украине увеличились - еще более тысячи противников "потеряли боеспособность".

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, общие боевые потери врага за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили около 655 тыс. 560 (+1 тыс. 130 за сутки) человек.

По сведениям Генштаба, среди потерь во вражеской технике, в частности, 8 тыс. 887 (+4) единиц танков, 17 тыс. 579 (+32) боевых бронированных машин, 18 тыс. 869 (+14) артиллерийских систем и 1 тыс. 204 реактивные системы залпового огня:

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В этом перечне 963 средства противовоздушной обороны, 369 самолетов, 328 вертолетов, 16 тыс. 348 (+26) беспилотников оперативно-тактического уровня и 2 тыс. 613 крылатых ракет.

Также речь идет о 28 кораблях/катерах, подводной лодке, 25 тыс. 692 (+71) единицы автомобильной техники и автоцистерн; 3 тыс. 318 (+4) единиц специальной техники. В Генштабе добавили, что данные уточняются.

Важные новости Украины о войне - что сообщалось

Ранее издание Forbes отметило, что в городе Волчанск Харьковской области воины 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в конце сентября уничтожили 100 российских захватчиков.

Кроме того, доброволец 24-й отдельной штурмовой бригады "Айдар" Станислав Бунятов (позывной "Осман") сообщил, что ранения получили 25 оккупантов. По его данным, уничтожена также была, в том числе боевая машина пехоты.

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