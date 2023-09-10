Враг продолжает попытки контратаковать украинские войска на Бахмутском направлении небольшими группами, однако эти маневры безуспешны, сообщил офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Олег Калашников в эфире телемарафона.
За его словам, последние господствующие высоты с южного фланга Бахмута находятся в Клещиевке, а с северного - в Берховке.
"И если мы берем эти господствующие высоты, то сам город Бахмут оказывается под полным нашим огневым контролем. И врагу будет сложнее проводить какие-либо маневры в городе. Он также не сможет обеспечивать всем необходимым часть гарнизона, который там останется", - пояснил военный.
Калашников уточнил, что в случае освобождения Клещиевки ВСУ начнет разрушать оборону южного фланга россиян под Бахмутом.
По его словам, сейчас украинские военные также имеют определенные успехи неподалеку Андреевки. В случае захвата господствующих высот в Андреевке украинская армия возьмет под огневой контроль дорогу Горьевка-Бахмут. Следовательно, ВСУ перережут оккупантам одну из трех логистических артерий и смогут продвигаться в направлении Зеленополья, Курдюмовки, "посыпав" оборону южного фланга.
Военный отметил, что сейчас из Бахмута россияне уже не могут себе позволить таких "мясных атак", как раньше, из-за нехватки военных. Кроме того, там враг испытывает определенные проблемы с вооружением.
"Их подразделения штатно укомплектованы до 30%", - рассказал он.
Оккупанты могут оказаться в окружении ВСУ под Бахмутом
Как сообщал УНИАН, сейчас россияне находятся под артиллерийским контролем украинских войск в Бахмуте, а на флангах города ВСУ продолжают продвигаться. На Бахмутском направлении у россиян не хватает "свежих" сил.
По мнению военных экспертов, российские оккупанты в Бахмуте рискуют оказаться в окружении ВСУ. Если украинские военные полностью выйдут на север Бахмута, вытеснив врага из Берховки, то закроют россиянам движение из города.