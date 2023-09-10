Также в случае успеха удастся контролировать одну из логистических артерий россиян. Нужно достичь преимущества на одной из господствующих высот.

Враг продолжает попытки контратаковать украинские войска на Бахмутском направлении небольшими группами, однако эти маневры безуспешны, сообщил офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Олег Калашников в эфире телемарафона.

За его словам, последние господствующие высоты с южного фланга Бахмута находятся в Клещиевке, а с северного - в Берховке.

"И если мы берем эти господствующие высоты, то сам город Бахмут оказывается под полным нашим огневым контролем. И врагу будет сложнее проводить какие-либо маневры в городе. Он также не сможет обеспечивать всем необходимым часть гарнизона, который там останется", - пояснил военный.

Калашников уточнил, что в случае освобождения Клещиевки ВСУ начнет разрушать оборону южного фланга россиян под Бахмутом.

По его словам, сейчас украинские военные также имеют определенные успехи неподалеку Андреевки. В случае захвата господствующих высот в Андреевке украинская армия возьмет под огневой контроль дорогу Горьевка-Бахмут. Следовательно, ВСУ перережут оккупантам одну из трех логистических артерий и смогут продвигаться в направлении Зеленополья, Курдюмовки, "посыпав" оборону южного фланга.

Военный отметил, что сейчас из Бахмута россияне уже не могут себе позволить таких "мясных атак", как раньше, из-за нехватки военных. Кроме того, там враг испытывает определенные проблемы с вооружением.

"Их подразделения штатно укомплектованы до 30%", - рассказал он.

Оккупанты могут оказаться в окружении ВСУ под Бахмутом

Как сообщал УНИАН, сейчас россияне находятся под артиллерийским контролем украинских войск в Бахмуте, а на флангах города ВСУ продолжают продвигаться. На Бахмутском направлении у россиян не хватает "свежих" сил.

По мнению военных экспертов, российские оккупанты в Бахмуте рискуют оказаться в окружении ВСУ. Если украинские военные полностью выйдут на север Бахмута, вытеснив врага из Берховки, то закроют россиянам движение из города.

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