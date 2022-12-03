После заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что на предстоящих переговорах России необходимо предоставить "гарантии собственной безопасности", глава парламентской фракции "Слуги народа" и бывший глава переговорной группы по РФ Давид Арахамия выдвинул условия для начала возможных переговоров.
Как он написал в Telegram, Украина готова обеспечить России гарантии безопасности. Однако для этого агрессор должен выполнить четыре условия.
По словам Арахамии, Россия должна предпринять следующие шаги:
- покинуть территорию нашей страны;
- выплатить репарации;
- наказать всех военных преступников;
- добровольно сдать ядерное оружие.
"После этого мы готовы сесть за стол переговоров и поговорить о гарантиях безопасности", – написал Арахамия.
Переговоры Украины с Россией
Министр иностранных дел Великобритании заявил, что российский диктатор Владимир Путин может использовать мирные переговоры с Украиной для пополнения своей армии перед новым наступлением. По его словам, те, кто поддерживает Украину, должны быть "очень и очень осторожными" при подходе к теме мирных переговоров.
Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин не готов к переговорам о прекращении войны на Украине.
По мнению аналитиков Института изучения войны, Россия заявлениями о переговорах пытается получить выгоду от желания Запада вести диалог. Страна-агрессор хочет создать динамику, в которой союзники будут испытывать потребность сделать превентивные уступки, чтобы заманить ее за стол переговоров.
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