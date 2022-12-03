Для начала переговоров о гарантиях безопасности Россия должна выполнить четыре условия.

После заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что на предстоящих переговорах России необходимо предоставить "гарантии собственной безопасности", глава парламентской фракции "Слуги народа" и бывший глава переговорной группы по РФ Давид Арахамия выдвинул условия для начала возможных переговоров.

Как он написал в Telegram, Украина готова обеспечить России гарантии безопасности. Однако для этого агрессор должен выполнить четыре условия.

По словам Арахамии, Россия должна предпринять следующие шаги:

Видео дня

покинуть территорию нашей страны;

выплатить репарации;

наказать всех военных преступников;

добровольно сдать ядерное оружие.

"После этого мы готовы сесть за стол переговоров и поговорить о гарантиях безопасности", – написал Арахамия.

Переговоры Украины с Россией

Министр иностранных дел Великобритании заявил, что российский диктатор Владимир Путин может использовать мирные переговоры с Украиной для пополнения своей армии перед новым наступлением. По его словам, те, кто поддерживает Украину, должны быть "очень и очень осторожными" при подходе к теме мирных переговоров.

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин не готов к переговорам о прекращении войны на Украине.

По мнению аналитиков Института изучения войны, Россия заявлениями о переговорах пытается получить выгоду от желания Запада вести диалог. Страна-агрессор хочет создать динамику, в которой союзники будут испытывать потребность сделать превентивные уступки, чтобы заманить ее за стол переговоров.

Вас также могут заинтересовать новости: