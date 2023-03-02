Даже после поражения и последующего разоружения РФ будет представлять потенциальную угрозу для Украины.

После войны Украина будет добиваться установления демилитаризованных зон в приграничных районах России. Аналогичные запреты на военную активность россиян нужно установить и для морских акваторий.

Такое мнение высказал военный аналитик Александр Коваленко.

"После завершения войны, так или иначе, но будет поднят вопрос о демилитаризированных зонах со стороны России. И касаться он должен не только сухопутной части России, но и морской – Азовско-Черноморской", – считает эксперт.

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Коваленко отмечает, что российским военным кораблям следует запретить выход в нейтральные территориальные воды, а ракетоносители и вовсе следует перебазировать за пределы Азово-Черноморского региона.

Отдельный запрет должен быть введен на переоборудование тыловых военных и гражданских судов в боевые корабли. Необходимость такого запрета эксперт объяснил уже имеющимися прецедентами в битве за остров Змеиный.

"На тыловых и спасательных судах были размещены ЗРПК "Панцирь-С1" и ЗРК "Тор-М2", которые не только перевозили на о. Змеиный для усиления островной компоненты ПВО оккупантов, но и несли дежурство выполняя функции морской ПВО, прикрывающей группы боевых кораблей оккупантов", – напомнил он.

Война в Украине – последние новости

По состоянию на утро 2 марта совокупные потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения превысили 150 тысяч человек убитыми. Такую статистику приводит Генштаб ВСУ.

Как считают в британской разведке, сейчас украинские силы на фронте получили дополнительное преимущество. Из-за потепления в Украине началась распутица, которая способствует обороне и мешает наступательным действиям, которые сейчас ведет агрессор.

Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина по-прежнему жестко настроена на окончание войны только на условиях выхода к границам 1991 года. Но для этого от Запада требуется нарастить поставки оружия.

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