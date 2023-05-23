Секретарь СНБО подчеркнул, что Киев никоим образом не причастен к ситуации в Белгородской области.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заяил, что ответственными за события в Белгородской области являются россияне, которые "пришли бороться с тьмой" в России.

Как отметил Данилов в эксклюзивном интервью журналисту CNN Фредерику Пляйтгену, Киев никоим образом не причастен к ситуации в Белгородской области.

"Они русские, это их страна, и они имеют право там быть. Есть некоторые россияне, которые на стороне света и которые пошли бороться с тьмой, которая сейчас существует в России", – заявил секретарь СНБО.

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В то же время Данилов отбросил обвинения Москвы в адрес Киева о якобы причастности Украины к событиям под Белгородом. Он подчеркнул, что это – внутренние дела России.

"Там происходят события, связанные с сектором, который, по нашему мнению, должен комментировать либо верховный главнокомандующий, то есть Путин, либо министр обороны, либо кто-то другой. Если это были российские ребята, которые пересекли границу, то это вопрос к ФСБ, они должны были защитить эту границу, военные должны ее защищать. Еще раз подчеркиваю, это вопрос к тем россиянам, которые сегодня находятся в Белгородской области", – добавил Данилов.

Ситуация в Белгородской области

22 мая бойцы Легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" начали операцию на территории Белгородской области России. Как заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, целью повстанцев против путинского режима является, в частности, создание "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев. При этом он подчеркнул, что участие в операции принимают исключительно россияне.

Утром 23 мая в Легионе "Свобода России" и РДК заявили о продолжении операции под Белгородом. Они подчеркнули, что имеют большие успехи.

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