Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что Путин взял сознательный курс на затягивание войны.

Сейчас война вышла на новый уровень, поэтому нужно понимать, что есть высокая вероятность того, что боевые действия на территории Украины продлятся весь следующий год.

Такой прогноз в интервью УНИАН озвучил председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, отметив, что президент страны-агрессора Владимир Путин взял сознательный курс на затягивание войны, как минимум, до президентских выборов в США.

"Очевидно (и об этом пишут многие эксперты), что Путин взял сознательный курс на затягивание войны, как минимум, до президентских выборов в США... выборы - в ноябре 2024 года. Если в США будет новый президент, то он заступит на должность в январе 2025 года. Поэтому, считайте, если чего-то вдруг не произойдет в России, весь следующий год война будет продолжаться. И в рамках войны на истощение у России будет огромное преимущество, потому что они нас могут истощать, а мы их – нет", - отметил эксперт.

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При этом он подчеркнул, что Украина воюет с очень мощным противником, поэтому прогнозов о завершении войны вообще стоит избегать.

"Прогнозов о завершении войны вообще стоит избегать. Это должен быть железный принцип. Нужно объективно оценивать ситуацию и избегать легкомысленных заявлений. Украина воюет с очень мощным противником, у которого много оружия, много людей и гораздо больший мобилизационный потенциал. Украинцам нужно честно говорить, что сейчас вопрос не в сроках победы, а в том, что война вышла на новый сложный этап, на котором нужно выстоять", - подчеркнул Фесенко.

Война в Украине и настроения россиян

Весной поддержка полномасштабной войны в России выросла. По состоянию на 28 апреля 2023 года продолжение захватнической войны поддерживали 75% опрошенных россиян.

Кроме того, в России возросло количество доносов, россияне активно жалуются полиции на людей с антивоенной позицией. Сообщалось о мужчине, который написал более 700 доносов на своих сограждан.

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