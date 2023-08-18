Сейчас война вышла на новый уровень, поэтому нужно понимать, что есть высокая вероятность того, что боевые действия на территории Украины продлятся весь следующий год.
Такой прогноз в интервью УНИАН озвучил председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, отметив, что президент страны-агрессора Владимир Путин взял сознательный курс на затягивание войны, как минимум, до президентских выборов в США.
"Очевидно (и об этом пишут многие эксперты), что Путин взял сознательный курс на затягивание войны, как минимум, до президентских выборов в США... выборы - в ноябре 2024 года. Если в США будет новый президент, то он заступит на должность в январе 2025 года. Поэтому, считайте, если чего-то вдруг не произойдет в России, весь следующий год война будет продолжаться. И в рамках войны на истощение у России будет огромное преимущество, потому что они нас могут истощать, а мы их – нет", - отметил эксперт.
При этом он подчеркнул, что Украина воюет с очень мощным противником, поэтому прогнозов о завершении войны вообще стоит избегать.
"Прогнозов о завершении войны вообще стоит избегать. Это должен быть железный принцип. Нужно объективно оценивать ситуацию и избегать легкомысленных заявлений. Украина воюет с очень мощным противником, у которого много оружия, много людей и гораздо больший мобилизационный потенциал. Украинцам нужно честно говорить, что сейчас вопрос не в сроках победы, а в том, что война вышла на новый сложный этап, на котором нужно выстоять", - подчеркнул Фесенко.
Война в Украине и настроения россиян
Весной поддержка полномасштабной войны в России выросла. По состоянию на 28 апреля 2023 года продолжение захватнической войны поддерживали 75% опрошенных россиян.
Кроме того, в России возросло количество доносов, россияне активно жалуются полиции на людей с антивоенной позицией. Сообщалось о мужчине, который написал более 700 доносов на своих сограждан.