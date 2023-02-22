Он отметил, что по состоянию на 26 февраля 2022 года плана обороны города просто не было физически.

Николаев не повторил судьбу Херсона только благодаря тому, что генерал-майор Дмитрий Марченко смог поднять местных для обороны города, что и сломало ход нападения РФ на южную часть Украины.

Как говорится в метриале Би-би-си, многие местные рассказали, что россияне не смогли взять город благодаря генералу Марченко. "25 февраля в 04:00 утра заезжаю в Николаев, и, мягко говоря, опешил. Ни одного блок поста, патруля, военного или полицейского. Полностью пустой город - заходи и бери", - поделился Марченко.

"Поехал по воинским частям. Заехал в свою родную 79-ю бригаду. Заехал в 36-ю. Спрашиваю: "Какая у вас задача?" Они говорят: "Круговая оборона воинской части". Говорю: "Вы что не понимаете, что если танки зайдут в город, то ваша круговая оборона [падет]?", - вспомнил генерал.

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Он отметил, что у военных в Николаеве по состоянию на 26 февраля 2022 года плана обороны города не было.

"На 26 февраля плана обороны города не было, а он должен был быть еще 23 числа. Его просто не было физически. Когда спросил, где он, мне сказали: "Мы еще карту не склеили". Я говорю: "Вы нормальные люди? Херсон захватили, а вы еще карту не склеили?" - возмутился военный.

Однако, как отметило издание Николаеву хватило того, чего не хватило Херсону - времени. Военные из воинских частей 59-й и 80-й бригад давали бой российским оккупантам, экономя, хоть и немного, но очень важных дней для организации обороны города.

Война в Украине - ситуация на Юге

После освобождения правобережья Херсонской области от россиских оккупантов ситуация с обстрелами Николаевской области улучшилась. Проблемным остается южная часть области в районе Кинбурнской косы, на которой до сих пор есть войска страны-агрессора.

Среди городов, которые страдают от российских обстрелов - Очаков. Как сообщал УНИАН, в сентябре 2022 года вследствие удара россиян был уничтожен элеватор с тысячами тонн зерна.

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