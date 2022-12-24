Через Китай Северная Корея получит разрешение на передачу россиянам определенных видов вооружения, считает Роман Свитан.

Военный эксперт Роман Свитан рассказал о союзниках России, которые могут предоставлять оружие Кремлю для войны против Украины.

"Сейчас Иран является болезненной точкой в мировой политике, поддерживающей вооружением Россию. Между этими странами есть определенные договоренности, что Иран за такую поддержку получает ядерные и военные технологии от России. В основном это будут Shahed, а также баллистические ракеты типа Fateh-110". А ракеты Zolfaghar с дальностью в 700 км вряд ли будут предоставляться Ираном, потому что есть определенное соглашение по ядерному разоружению, по которому Тегеран не может передавать или продавать ракеты дальностью более 300 км. Соответственно, для передачи России подходят ракеты Fateh-110", - заявил Свитан для "Эспрессо".

Эксперт предположил, что Северная Корея передаст российским оккупантам артиллерийские боеприпасы.

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"Скорее всего, через Китай Северная Корея получит разрешение на передачу россиянам определенных видов вооружения, и это могут быть боеприпасы для артиллерии и РСЗО, которых не хватает российской армии. Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК – ред.) не может справиться даже с расходами боеприпасов в сутки, потому что ОПК РФ может производить около 4-5 тысяч снарядов в сутки, а тратят ежедневно по 15-20 тыс. Соответственно, россияне ищут пути для увеличения поставок боеприпасов, однако в Северной Корее есть определенные складские запасы боеприпасов но ведь их не так много, как кажется. Поэтому может быть один из вариантов - поставки через Северную Корею китайских боеприпасов, именно за этим нужно будет внимательно следить мировому сообществу", - добавил Свитан.

КНДР помогает в войне против Украины

В июле Украина разорвала дипломатические отношения с Северной Кореей из-за признания "независимости" временно оккупированных Россией территорий Донбасса.

В ноябре Северная Корея заявила, что никогда не имела соглашений с Россией о продаже оружия и не планирует этого делать. Однако в том же месяце стало известно, что впервые за несколько лет в Россию прибыл поезд из Северной Кореи.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Северная Корея тайно поставляет России значительное количество артиллерийских снарядов.