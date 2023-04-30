Главной проблемой для обеих армий остаются боеприпасы.

Вооруженные силы Украины готовятся к предстоящему контрнаступлению, несмотря на то, что западные союзники не успевают пополнять боеприпасы. В то же время украинская власть оптимистично настроена относительно долгожданного отвоевания временно оккупированных территорий.

Однако, по мнению издания The Times, Украина не готова к предстоящему контрнаступлению, но не имеет другого выбора.

Журналисты пообщались с британскими военными, которые контактируют с представителями ВСУ. Они рассказали, что украинцы очень серьезно настроены и готовятся достичь больших успехов во время этой операции.

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По данным СМИ, разведка США считает, что украинским защитникам вряд ли удастся достичь чего-то большего, чем отвоевать небольшую часть оккупированных территорий. Несмотря на полученную бронетехнику, у Украины недостаточно средств ПВО, а потому авиация РФ может чувствовать себя увереннее.

Отмечается, что у Украины нет другого выбора, кроме как начать большое весеннее или летнее наступление. По словам одного из представителей Пентагона, в прошлом украинцы уже удивляли и западных союзников, и Путина своими действиями. Однако теперь у ВСУ гораздо меньше пространства для маневра, и оккупанты это знают.

Как пишет издание, вероятнее всего для крупного наступления ВСУ будет выбрана какая-то важная цель - Мелитополь или Донецк. Россия тоже знает о возможных вариантах украинского плана и активно укрепляет свои позиции. Российские военные выстраивают систему обороны, которую будет непросто преодолеть.

Одним из проблемных вопросов перед предстоящим наступлением Украины является поставка боеприпасов. Отправлять большое количество вооружения не имеет смысла без снарядов, пуль или ракет, которые ВСУ тратят с огромной скоростью. Украинская армия за месяц расходует более 155 мм снарядов, чем США производят за год. Россия также тратит больше боеприпасов, чем может сделать.

Издание добавляет, что хотя президент Владимир Зеленский ловко руководил мероприятием для поддержки союзников, теперь в Вашингтоне ожидают "возврата инвестиций".

Контрнаступление ВСУ - что известно

Военный эксперт Роман Свитан считает, что фактически наступление ВСУ уже стартовало - сейчас идет начальная фаза. На этом этапе фронтовая разведка заходит за спину передовым позициям россиян для определения оптимальных направлений ударов в ходе основных наступательных действий.

По словам министра обороны Алексея Резникова, подготовка к контрнаступлению Вооруженных сил Украины уже на финишной прямой.

По мнению Свитана, знаком о начале контрнаступления Вооруженных Сил Украины будет уничтожение Крымского моста. Он является главной артерией снабжения вооружения.

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