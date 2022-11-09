Выпадение снега будет препятствовать расчистке территорий, где могут находиться тела погибших, от взрывных устройств.

Поиск погибших на фронте бойцов Вооруженных сил Украины могут прекратить из-за выпадения снега.

Об этом на брифинге сообщил председатель общественной организации "Военно-исторический центр "Память и слава", участник гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины "На щите" Леонид Игнатьев. Организация работает с апреля 2022 года в Киевской, Херсонской, Харьковской, Николаевской и Донецкой областях.

По словам Игнатьева, волонтеры будут продолжать эту работу, сколько потребуется, но поиск могут прекратить из-за выпадения снега.

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"По нашему опыту - работать можно даже зимой. Единственное, что остановит любую работу, это, если будет снег. Потому что при таких условиях не могут работать саперы, а количество растяжек и других опасных предметов очень велико (в местах, где размещаются тела – УНИАН). То есть на этот период поиск будет прекращен. Единственное, при каких условиях можно продолжать поиск, это, если саперы успели "очистить" территорию", - рассказал Игнатьев.

Он уточнил, что поисковые работы проводятся в прифронтовой зоне, где продолжаются обстрелы из различных видов оружия, и на деоккупированных территориях, где много минирований, которые оставляют после себя оккупанты.

По его словам, когда волонтеры проводят поиск тел, в частности, раскопки, они не всегда знают, каких именно солдат (украинцев или россиян) найдут.

"Однако процедуры, которые мы проводим с телами, никак не отличаются", - сказал руководитель организации.

При этом он добавил, что украинских бойцов часто находят со следами пыток, следами выстрелов в голову и скотчем на конечностях.

Волонтер отказался назвать количество найденных тел.

Как сообщил заместитель руководителя организации "Память и слава" Сергей Судник, поисковики не уполномочены рассказывать о количестве найденных погибших военных, потому что война еще продолжается.

"Но могу сказать, что за время работы миссии домой вернулись сотни защитников для захоронения в кругу семьи... В нашей работе надо быть не эмоциональным, а профессиональным", - сказал Судник.

В то же время волонтеры рассказали, что погибших украинских бойцов находят гораздо реже, чем русских солдат.

Судник добавил, что поиск ведется по "свежим следам", потому что в случае задержки труднее найти очевидцев, которые могут указать, где именно следует искать тела.

Он пояснил, что у волонтеров есть большой опыт в поисках тел погибших военных – организация "Память и слава" создана в 2007 году. Ее волонтеры еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину занимались поиском погибших украинских бойцов, в частности, с 2014 года на Донбассе, а также солдат, которые погибли во время Второй мировой войны. До 24 февраля одесские волонтеры разыскали более 440 тел (останков).

Война в Украине: последние новости

24 февраля Российская Федерация начала полномасштабное вторжение в Украину. С тех пор обе стороны несут потери.

11 октября в Украине вернули тела 62 павших украинских воинов. Среди них были бойцы из многострадальной Еленовки.

8 ноября состоялась последняя передача тел украинских военнослужащих - удалось вернуть еще 38 тел погибших героев.

Процесс возврата тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции. Всего с начала работы Офиса Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах удалось вернуть 663 тела.

Кроме того, на деоккупированных территориях продолжают находить тела замученных и убитых гражданских и военнослужащих.

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