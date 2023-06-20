По словам пограничника, беларусы не знали, что это, и разбегались.

Украинские пограничники продолжают троллить коллег из Беларуси, которая помогает России в ее войне против нашей страны. Один из охранников границы признался, что однажды соседей "атаковали" дроны с картошкой.

"У нас под**бы были какие? Скажем так, недалеко у нас есть наши друзья, которые картошку любят. То сбросить, например, на наряд картошку дронами. Это был троллинг 99-го левела", – рассказал пограничник в программе "10 тупых вопросов пограничнику" на ютуб-канале ISLND TV.

Мужчина также описал реакцию беларусских пограничников на такую "атаку".

"Разбегались, они же не знают, что это картошка летит на них. Тем более, она же для них священная. Мы думали, будут падать на колени и хвалу петь картошке, но разбегались", – добавил он.

Троллинг беларусских пограничников

9 мая на границе Украины с Беларусью появились новые бигборды со словами "Вместе победили фашизм, вместе победим и рашизм". А на некоторых участках границы пограничникам в Беларуси дали возможность послушать украинский гимн.

Ранее украинские пограничники придумали новый способ кошмарить коллег в Беларуси – сигналом воздушной тревоги. Так стараются показать тем, кто не определился, на чьей он стороне, что воздушная тревога – это страшно.

Кроме этого, на государственном беларусском телеканале выпустили сюжет о том, что украинские пограничники повесили в лесу манекен в российской военной форме. Ему также дали имя – Валера. Беларусские пограничники заявили о "психологическом давлении и запугивании".

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