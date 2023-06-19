В оккупированных Олешках запланировано уже 67 похорон местных жителей, погибших в результате российского теракта.

Во временно оккупированных Олешках Херсонской области начинают хоронить местных жителей, погибших в результате подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС. Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

Как отметил чиновник в эфире телеканала "Эспрессо", под воду в результате российского теракта ушли не только Олешки, но и оккупированная Голая Пристань Херсонской области. Многие люди не знали о том, насколько критична ситуация.

"На оккупированной части левобережья Днепра ситуация критическая и катастрофическая. В результате подрыва плотины Каховской ГЭС, который состоялся в 5 утра, оккупированные Алешки и Голая Пристань оказались под водой. Утром люди выходили из своих домов и вода уже была выше пояса. Многие люди в этих населенных пунктах не имели информации из-за того, что оккупанты блокировали эту информацию. Люди, которые остались в своих домах, оказались в водяной ловушке", – подчеркнул Хлань.

Он прогнозирует, что количество погибших людей на оккупированной части левобережья Херсонщины будет катастрофическим. Депутат напомнил, что оккупанты не давали людям эвакуироваться и стреляли по лодкам с гражданскими.

"Сегодня фиксируется большое количество жертв на оккупированной Херсонщине. Сообщается, что в Олешках запланировано уже 67 похорон местных, которые погибли. Тела уже идентифицированы и с сегодняшнего дня людей начинают хоронить. Считаю, что цифра погибших людей на Левобережье оккупированной Херсонщины будет катастрофической. И все это из-за того, что оккупанты блокировали эвакуацию людей и не давали возможность эвакуироваться людям, обстреливая лодки, которые передвигались в сторону Херсона", – резюмировал Хлань.

Подрыв Каховской ГЭС: последствия

6 июня 2023 года российские военные пошли на очередное военное преступление. Враг взорвал плотину Каховской ГЭС, которую заминировали еще осенью прошлого года. Из-за неконтролируемого спуска воды из Каховского водохранилища затопило десятки населенных пунктов.

В Центре национального сопротивления сообщили, что в результате российского теракта в оккупированных Олешках могли утонуть более 500 украинцев. Это произошло из-за того, что оккупанты отказывали в эвакуации людям, не имевшим российского паспорта. Отмечается, что в этих действиях врага есть признаки геноцида. Реальной цифры погибших из-за подрыва Каховской ГЭС людей на оккупированной территории никто не знает.

В то же время, по официальным данным МВД Украины, число погибших возросло до 17 человек: 13 человек утонули, 4 – погибли из-за российских обстрелов во время проведения эвакуации. Пропавшим без вести остается 31 человек.

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