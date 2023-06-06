Из-за подрыва дамбы больше местности будет затоплено на подконтрольной противнику территории, отметил эксперт.

Осуществив подрыв Каховской ГЭС, российские захватчики сами себе навредили.

В результате подрыва дамбы больше местности будет затоплено на левобережной части Херсонской области, которую временно контролируют противники, рассказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире канала "FreeДом".

"Россияне выстрелили себе в ногу, потому что фактически они затопили именно левый берег, который априори ниже, и большие участки местности будут затоплены именно там. То есть на той территории, которая, собственно, контролируется российскими оккупантами", - подчеркнул эксперт.

Видео дня

Стоит отметить, что украинские воины осенью прошлого года во время контрнаступления деоккупировали правобережье Херсонской области, в частности, Херсон, а россиянеотступили на левобережье.

Подрыв Каховской дамбы - сегодня это стоит знать

В ночь на 6 июня враг взорвал Каховскую ГЭС, ее нельзя восстановить. После совершения такого серьезного преступления подтопление грозит около 80 населенным пунктам. В Украине готовились к эвакуации населения.

По данным украинской разведки, противники дистанционно взорвали Каховскую дамбу. Стоит отметить, что в Кремле уже успели "повесить" это ужасное преступление на украинскую сторону.

Вас также могут заинтересовать новости: