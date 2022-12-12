По его словам, РФ уже проиграла эту войну, а мобилизация только оттягивает ее поражение во времени.

Для того, чтобы Россия не повторила свою агрессию против Украины после завершения полномасштабной войны, нужно в первую очередь привлечь виновных к ответственности.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter. Он добавил, что еще одним ключевым моментом является вступление Украины в НАТО.

По словам советника председателя ОП, Россия уже проиграла эту войну. Организованная в РФ мобилизация только оттягивает ее поражение во времени.

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"После того, как Украина освободит территории, а поражение РФ будет оформлено официально, надо сделать все, чтобы ru-агрессия не повторилась. Это просто: спецтрибунал, приговоры авторам войны и принятие Украины в НАТО", - написал Подоляк.

Война в Украине: последние новости

В британской разведке считают, что РФ все еще хочет захватить 4 области Украины, хоть и не может сделать этого.

Ожидают, что боевые действия в Украине могут активизироваться этой зимой. При этом в офисе президента прогнозируют, что массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины будут продолжаться.

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