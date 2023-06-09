По его словам, никто не будет защищать Украину так, как это делают сами украинцы.

Страны НАТО не будут отправлять свои войска в Украину, а бывший генсек Альянса Андерс Фог Расмуссен сделал подобное предположение, потому что он уже не возглавляет блок.

"Ключевое - экс. Потому что все эксы сегодня говорят абсолютно идеально. Характеризуют Россию, последствия войны, и почему надо помогать Украине. Вопрос в другом. Когда они были не эксами, можно было принять соответствующие управленческие решения и таким образом предотвратить войну", – заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

По мнению Подоляка, подобные заявления теперь звучат, чтобы "компенсировать неприятие соответствующего решения во время неэксовой биографии". Он считает иллюзией мысль о том, что кто-то якобы придет не на свою землю защищать украинцев так, как это делают наши люди.

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"Никто не придет. Хорошо будет, если они будут давать весь объем оружия, который нам нужен, математически обсчитано. Вот этого достаточно", - подытожил советник главы ОП.

Введение войск НАТО в Украине

Как сообщал УНИАН, недавно бывший Генсекретарь НАТО Андерс фог Расмуссен заявил, что ряд стран-членов альянса может разместить свои войска в Украине, а обращение Украины за такой помощью он назвал "абсолютно законным".

Первым на заявление отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, войск стран-членов НАТО на территории Украины не будет до завершения войны в нашем государстве и Киев даже об этом не просит.

Позже премьер-министр Эстонии Кая Каллас подчеркнула, что страны НАТО не обсуждают планы по отправки своих военных на территорию Украины.

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