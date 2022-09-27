Советник руководителя Офиса президента обращает внимание, что в России никого нет, кто бы сказал "нет" мобилизации.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк удивлен тем, что тысячи россиян без подготовки безропотно идут на гарантированную смерть в Украине.

Об этом он написал в Twitter.

Так, Подоляк не может понять логику россиян, которые молчат и не могут сказать что-то против Путина.

Видео дня

"Вещи, которые не перестают удивлять даже через семь месяцев... Тысячи угнетенных и еще z-зомбированных россиян без подготовки покорно отправляются на гарантированную смерть лишь потому, что получили бумажку от военкомата. И нет никого, кто сказал бы "хватит" сумасшедшей игре в кальмара (речь идет о южнокорейском драматическом сериале о выживании в жанре триллера - УНИАН)", - написал советник руководителя ОП.

Мобилизация в РФ: что известно о решении кровавого диктатора

Как сообщал УНИАН, 21 сентября президент России Путин объявил о, как сам он утверждает, частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, мобилизовать планируют около 300 тыс. человек. Эксперты отмечают, что даже такая ограниченная мобилизация будет очень непопулярной среди части российского населения, и для Путина возникает значительный политический риск, который он берет на себя в надежде создать необходимую боевую мощь.

Президент Украины Зеленский подчеркнул, что преступная мобилизация, объявленная в России,– это не только продолжение страданий украинцев, а это и удар по коренным народам Крыма, Дагестана, Кавказа, Сибири. Путин хочет утопить Украину в крови своих солдат, подчеркнул президент.

Вас также могут заинтересовать новости: