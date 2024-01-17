"Птичка" приземлилась вдоль дороги, оборвав линии электропередач.

В Брянской области аварийно сел российский военный вертолет. "Птичка" жестко приземлилась прямо вдоль трассы.

Как сообщают местные паблики, российский вертолет Ми-8 аварийно сел возле населенного пункта Севск Брянской области. Событие произошло сегодня около 14:30.

На борту были командир, второй пилот и бортмеханик. Предварительно установлено, что они якобы не пострадали. На земле оборвало высоковольтные линии. В результате происшествия в четырех районах - Сивском, Суземском, Брасовском, Комаричском - отсутствовало электричество.

Тем временем местные каналы публикуют видео с места происшествия. На кадрах видно, что вертолет аварийно приземлился на обочине дороги. Вероятно, пилоты ожидали сесть на асфальт. На месте видно много военных армии РФ.

Потери российской авиации - актуальное

Напомним, что с начала вторжения РФ в Украину уничтожен 331 самолет и 324 вертолета российских оккупантов.

Как сообщал УНИАН, 14 января в зоне акватории Азовского моря украинские военные уничтожили российский самолет А-50. На следующий день это подтвердило украинское военное командование. Также сообщалось об ударе по борту Ил-22.

По информации российских военкоров, в результате сбивание самолета А-50 могли погибнуть 11 или 12 военных летчиков.

Вас также могут заинтересовать новости: