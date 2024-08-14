По его мнению, в России потерю своих населенных пунктов считают временной ситуацию.

Россияне подтянули в Курскую область РФ незначительное количество резервов. Вероятно, противник не воспринимает ситуацию в этом регионе серьезно и более важным считают наступление в Донецкой области, где сосредотачивают свои основные силы.

Об этом в эфире "24 Канала" заявил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свита. По его мнению, в России потерю своих населенных пунктов считают временной ситуацию, а сам захват - несущественным, поскольку имеют большую территорию.

Свитан добавил, что приоритетная задача для оккупантов - захватить Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую области, а на Курскую область они обращают внимания меньше.

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Кроме того, противник понимает, что украинцам не нужна Курская область и Киев не будет взрывать Курскую АЭС. Максимум, что произойдет - это обесточивание механизмов перераспределения электроэнергии по Курщине, Белгородщине, Брянщине.

"Это для россиян уже проблема, поэтому будут пытаться оборонять АЭС. Временную потерю своих территорий россияне серьезной не воспринимают, поэтому они выполняют свою основную задачу на фронте в Украине. Остановить наступление они могли бы, но начать его заново будет трудно. Они начали двигаться на восточном фронте и останавливаться не будут", - отмечает эксперт.

По мнению Свитана, у ВСУ сейчас широкий спектр задач, среди которых продвижение на Курск и рейды вдоль всей линии границы в направлении Москвы. Он убежден, что в дальнейшем все будет зависеть от того, как россияне поведут себя в ближайшее время.

"Если начнут перебрасывать на Курщину в достаточном количестве войска, уменьшат давление на восточном фронте, тогда остановят украинское продвижение в Курской области. А если они этого не сделают, то украинцы будут двигаться дальше", - говорит он.

По словам Свитана, прорыв Курской области позволил Украине остановить попытку россиян наступать на Сумы. Поэтому можно считать, что большую часть задачи ВСУ в рамках своей операции выполнили.

"Есть возможность перебросить наши войска в тыл противника по российским территориям, обесточить Курскую АЭС, чтобы не было возможности от нее питать электроэнергией военные объекты. ВСУ будут двигаться дальше. Для россиян любой выбор в этой ситуации будет негативным для них и положительным для Украины", - объясняет эксперт.

Само решение проводить операцию в Курской области он оценивает как верное, но принятое с опозданием. По мнению Свитана, это нужно было сделать гораздо раньше.

Бои в Курской области

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отчитался, что под контролем Украины находятся уже 74 населенных пункта в Курской области.

Как пишет The Guardian, Киев привлек к рейду тысячи военных, но, что также примечательно, это количество бронетехники в регионе, гораздо большее, чем в других точках войны.

Народный депутат от фракции "Голос", полковник СБУ Роман Костенко заявил, что у Украины могут быть значительно большие планы на эту кампанию, чем только Курская область.

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