В свою очередь Путину политолог предсказывает депортацию в Китай.

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что министр обороны РФ Шойгу и главнокомандующий оккупационных войск Герасимов станут козлами отпущения для своих же соратников после украинского контрнаступления.

"Все люди, которые способны мыслить в том же бункере, поняли, что война проиграна. Главная их задача, которую они сейчас и решают, - как удержаться во власти, проиграв войну. Одно направление - поиски преемника, замены Путину. Потому что гораздо проще объяснить народу: да, мы воевали (и они уже отрабатывают эти темнички на пропагандистских каналах), сражались не с Украиной, а со всем Западом, с коалицией из 60 государств, нам многое удалось, мы спасли Отечество, Россию сохранено и тому подобное. А кроме того, товарищ Путин допустил ряд ошибок в украинском вопросе, поэтому с целью сохранения здоровья он вынужден поехать на длительное лечение в Китай", - пояснил Пионтковский для телеканала Эспрессо.

Политолог отметил, что немедленное отстранение Шойгу и Герасимова наступит после освободительных операций ВСУ.

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"Однако самое главное, посмотрите, как идет уничтожение Шойгу и Герасимова. Этим занимается Пригожин, и ему позволено все. Властям после поражения придется объяснять, кто в ней виноват. Так вот виновники: Шойгу и Герасимов, расхищавшие армию, полководцы-бездари. Взгляд, который навязывает Пригожин с подачи власти, разделяет 100-процентное сообщество, посмотрите на их телеграммы - Москва готовится к продолжению во власти этой группы после неминуемого поражения", - добавил Пионтковский.

Контрнаступление Украины 2023 - что известно

На прошлой неделе стало известно, что украинское государство очень серьезно готовится к контрнаступлению - об этом Владимир Зеленский сообщил во время визита в Италию. Позже украинский лидер говорил, что надеется на скорое завершение войны с РФ благодаря современному оружию, предоставленному Киеву.

Напомним, Михаил Подоляк говорил, что контрнаступление ВСУ не стоит рассматривать как большую решающую битву, поскольку это будет комплекс мероприятий.