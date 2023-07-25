Последние дни президент РФ ведет себя предельно агрессивно, отметил правозащитник.

Кремлевский диктатор Владимир Путин отдал приказы повышать ставки, рассчитывая на то, что это приведет к перемирию с Украиной.

"Последние дни Путин действительно ведет себя предельно агрессивно. Думаю, что он себя убедил, что положение улучшается… что ситуация не такая плохая… что шанс на дальнейшую эскалацию дает ему возможность выйти на мирные переговоры, на перемирие, которое ему, конечно, необходимо", - объяснил российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин.

При этом эксперт добавил, почему диктатор берет курс на мир с Украиной:

"Если перемирия не добиться, то непонятно, как дальше. Продолжать воевать? Ну, да, это можно делать, но мы же видели 24 июня, целый рейд был на Москву. Кто знает, откуда еще может прилететь".

Переговоры с Россией - что сообщалось ранее

Напомним, последние дни Россия активно обстреливает портовую инфраструктуру Украины.

Как отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, главная цель этих атак - склонить Запад к переговорам.

По кремлевскому плану должны быть созданы искусственные условия угроз голода прежде всего для стран Африки, и повышение уровня миграционных опасностей для Европы. Россияне ожидают, что путем шантажа заставят Запад к переговорам и принятию путинского "зернового ультиматума", - сказал он.

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