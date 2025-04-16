Трамп все больше поддерживает РФ и ведет себя враждебно по отношению к Украине, отметило издание.

Шансов закончить войну в Украине у президента США Дональда Трампа все меньше и меньше. Как пишет The Economist со ссылкой на инсайдеров, он надеется обеспечить прекращение огня в течение первых 100 дней своего президентства, которые заканчиваются уже в этом месяце. В то же время Трамп обеспокоен, что эта война, которую он начал называть "войной Байдена", может стать его.

Отмечается, в своих стремлениях прекратить войну Трамп проявляет особую снисходительность к России и враждебность к Украине и даже, как пишет издание, все чаще ведет себя "как добровольный пособник России".

Несмотря на его заявления о готовности к жестким действиям в отношении России, все остается без изменений. Издание напомнило, что он продлил санкции в отношении России, введенные своим предшественником Джо Байденом, однако отказался вводить дополнительные санкции.

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Также идет сближение РФ и США в дипломатической сфере: чиновники обеих стран встречались в Стамбуле 10 апреля, чтобы обсудить обновление своих посольств. Страны также обменялись двумя пленными.

В то же время Трамп время от времени вводит меры, наносящие ущерб Украине. Так, в марте он приостанавливал поставки оружия и разведывательных данных Украине. Вводя тарифы, он ударил Украину минимальной общей ставкой в 10%, а Россию исключил из перечня стран, в отношении которых введены пошлины.

Кроме того, отмечает The Economist, Трамп не говорит о дополнительной военной помощи Украине, ведь поставки оружия, одобренные Байденом, закончатся в ближайшие месяцы.

Среди других мер, свидетельствующих о неподдержке Украины, - вывод Штатами войск и техники из Жешува, важного узла в Польше для поставки оружия в Украину, присутствие через видеосвязь (а не непосредственное) министра обороны США Пита Хегсета на встрече в Брюсселе 11 апреля контактной группы "Рамштайн".

В то же время европейцы усиливают поддержку Украины, однако, как говорится в материале со ссылкой на дипломатов в Вашингтоне, некоторые помощники Трампа частным образом говорят, что им "надоели" усилия Европы укрепить Украину. Европейцы же надеются показать Трампу, что они берут на себя бремя европейской безопасности, чтобы сохранить хотя бы частично приверженность Америки.

Издание приводит мнение бывшего чиновника в Совете национальной безопасности США Дэвида Шимера, который говорит, что нельзя терять времени, и европейцы должны активнее делиться своими запасами оружия с Украиной, финансировать военную промышленность Украины, договориться с Трампом о покупке американских систем ПВО для Украины, а также использовать замороженные российские активы, чтобы заплатить за все это.

Россия полна решимости продолжать войну в то время, как Америка, похоже, полна решимости отойти. Украине же придется бороться дальше, отметил Шимер.

"Пришло время для европейцев усилить свою помощь Украине, чтобы Украина имела поддержку, необходимую для защиты, и чтобы подтолкнуть Путина (российский диктатор Владимир Путин, - ред.) к содержательным переговорам", - подчеркнул он.

Политика США в отношении Украины

Как сообщал ранее УНИАН, президент США Дональд Трамп, комментируя удар по Сумах, заявил, что ему сказали, что Россия "совершила ошибку". На просьбу объяснить, что он имел в виду, Трамп ответил: "Я считаю, что это было - смотрите, вы спросите их". Однако, о ком именно он говорил, президент не уточнил.

Также Трамп сказал, что не будет вводить санкции против РФ после кровавой атаки на Сумы, в результате чего погибло 35 человек. Отвечая на вопрос, накажут ли Россию санкциями за эту атаку, он сказал, что уже наложил санкции на газопровод "Северный поток-2" и вроде бы остановил его.

Кроме того, стало известно, что Соединенные Штаты не подпишут заявление "Большой семерки" с осуждением российского удара по Сумах. Эту информацию изданию CNN подтвердил высокопоставленный чиновник правительства Канады.

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