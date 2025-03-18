Он пока не знает, обсуждали ли это сегодня Трамп с Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался об обсуждении судьбы Запорожской атомной электростанции на мирных переговоров.

На пресс-конференции Зеленского спросили, известны ли ему детали обсуждения ЗАЭС во время последнего разговора президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и кремлевского правителя Путина. Он ответил, что этот вопрос обобщенно обсуждался перед встречей украинцев и американцев в Саудовской Аравии и во время нее:

"Какие разговоры у американцев с русскими по поводу Запорожской станции - пока мне не известно. Это наша станция, без нас она не будет работать. По данным нашей разведки, русские очень хотят, чтобы она работала без нас".

По словам президента, Москва пытается "втянуть" в это и Международное агентство по атомной энергии, но до сих пор эта международная организация не подводила Украину. "Станция наша, для нас важны ее шесть блоков. Украинская сторона не даст, чтобы станция на оккупированной земле работала на оккупанта", - подчеркнул он.

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Переговоры между США и Россией

Как известно, сегодня состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и Путиным. Сообщалось, что он длился более 1,5 часа.

Основной темой обсуждения было достижение прекращения огня в Украине. Ранее Трамп предложил 30-дневное перемирие, в Киеве согласились на это. Тогда Путин заявил, что Москва якобы не против, однако имеет много условий.

Во время разговора Путин отказался от полного прекращения огня, но согласился на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре.

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