Если сейчас все остановится гипотетически, то мы перевооружим армию, мы ее развернем и подготовим, ответил Жданов.

На замораживание войны сегодня не согласится никто, считает военный эксперт Олег Жданов. Даже Россия, ОПК которой не успевает за потребностями ВС РФ, учитывает все риски такого решения.

По словам Жданова, замораживание конфликта поможет перевооружиться не только российской армии, но и ВСУ.

"Мы ж тоже не будем сидеть. Если сейчас все остановится гипотетически, то мы перевооружим армию, мы ее развернем и подготовим. Получится снова – маршевые роты с винтовками и автоматами против высокотехнологического западного вооружения, которое уже будет (идти – ред.) не по капли в час", - объяснил Жданов.

Эксперт отметил, что в настоящее время ВСУ вынуждены воевать на пределе возможностей из-за низких темпов поставок и малых объемов поставок вооружения.

"А тогда (в случае замораживания боев – ред.) мы будем полностью оснащены и будем иметь резерв… Никто не будет давать никому передышки. И, кстати, Россия это прекрасно понимает. Но они понимают, что передышка будет для обоих сторон", - ответил Жданов.

Россия готовит наступление – что известно

Накануне ISW писал, что Украине не удалось развить контрнаступление на юге в ноябре в основном из-за нерешительности Запада поставить Украине западные танки и дальнобойные РСЗО.

Сейчас же Россия пытается перехватить инициативу и пойти в новое масштабное наступление уже зимой. По словам Главнокомандующего ВС Литвы, Кремлю надо успеть до начала передачи ВСУ новых видов наступательного вооружения, то есть – до конца весны.

Британская разведка пишет, что враг попытается пойти в новое наступление на Донецком направлении.

Угрозы наступления РФ с территории Беларуси, по оценкам наблюдателей, в настоящее время нет. Полигоны страны РФ использует для учений мобилизованных, которых затем перебрасывают на восток Украины.

После разгрома России контрнаступать будет Украина, уверены эксперты. Экс-глава ЦРУ Девид Петреус считает, что целью наступательной операции Украины в этот период должен стать, в том числе, сухопутный коридор РФ в Крым.

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