Аналитики отмечают, что войска РФ могут все больше опасаться за целостность своих логистических маршрутов на юге Украины.

Силы обороны Украины могут активизировать удары по российским наземным коммуникациям на южном направлении.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), комментируя удары по Чонгарскому мосту на админгранице Херсонской области и Крыма.

В ISW констатировали, что удары по логистике врага на юге Украины уже начались. В частности, вчера, 22 июня, мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о взрывах в Мелитополе и Якимовке Запорожской области. Кроме того, росСМИ утверждали, что ночью был нанесен удар по Чонгарскому мосту на трассе E105. Некоторые российские источники также утверждали, что ВСУ также нанесли удар по мосту через озеро Сиваш.

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По мнению аналитиков ISW, ВСУ могут усилить удары по тылам и уязвимым районам вдоль наземных коммуникаций оккупантов, чтобы нарушить их пути снабжения. Похоже, страх оккупантов относительно перерезания логистики только усиливается. Об этом свидетельствуют и обеспокоенные российские "военкоры".

Удар по Чонгарскому мосту - что известно

Утром 22 июня оккупанты заявили о удар по Чонгарскому мосту на границе Крыма с Херсонской областью. Якобы это был "прилет" ракет Storm Shadow.

Представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов прокомментировал "бавовну" и подчеркнул, что подобные атаки будут повторяться в будущем. По его словам, это работа Сил безопасности, обороны, движения сопротивления и местного населения.

В то же время руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заметила, что удар по Чонгарскому мосту больно ударит по логистике российских захватчиков и минимизирует возможности врага для пополнения запасов.

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