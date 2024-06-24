Аналитики констатировали, что в любом случае от приоритетного статуса Украина только выиграет.

Украина получила неожиданный приоритет от США в поставке ракет к системам Patriot и AIM-120 AMRAAM, которая является основной ракетой "воздух-воздух" для F-16 и используется в ЗРК NASAMS.

Об этом решении объявил координатор по стратегическим коммуникациям совбеза Белого дома Джон Кирби. Позже это подтвердил представитель Пентагона Пэт Райдер.

Как пишет издание Defence-ua.com, это означает, что все контракты на поставку этих ракет с другими заказчиками, кроме Тайваня, поставлены на паузу до 1 октября 2025 года и это около 16 месяцев приоритетного получения.

Видео дня

Издание отметило, что речь идет только о производстве ракет в США и только трех типов: GEM-T и MSE до Patiot и AIM-120. Аналитики издания посчитали, сколько ракет может получить Украина. В частности, в Raytheon по состоянию на апрель заявили о возможности производства 20 ракет GEM-T в месяц, то есть 240 ракет в год. Но с последующим увеличением за счет мощностей немецко-американского предприятия COMLOG, которое начнет работать в 2026 году, а через год может увеличить выпуск до 420 ракет в год.

Аналитики напомнили, что эти ракеты предназначены для перехвата аэродинамических целей на дальности до 160 км.

По MSE то в Lockheed Martin и Пентагоне объем производства оценили в количестве 500 ракет в год, то есть около 40 ракет в месяц. Также с последующим увеличением до 550 в 2026 году.

Также являются публичными производственные планы по AIM-120 AMRAAM, которую, как и GEM-T производит Raytheon. Обычно компания выпускала 500-800 ракет в год (40-67 ракет в месяц), но текущие заказы требуют расширения производства до 1200 в год, что является пределом возможностей.

Таким образом, если брать только текущие показатели производства из расчета на 16 месяцев, то общий объем выпуска будет составлять 320 GEM-T, 640 MSE и 640-1060 AIM-120 AMRAAM.

Но, как отметили эксперты издания, это количество надо разделить и на США, а пока неизвестно, сколько ракет они оставят себе. Потому что речь идет только о предоставлении Украине приоритета над всеми другими иностранными заказчиками, а также заказ Тайваня, на которого это правило не распространяется.

Аналитики констатировали, что из-за увеличения выпуска, количество ракет будет несколько больше. И в любом случае речь идет о более чем значительном количестве зенитных боеприпасов и достаточно долгом сроке приоритетного периода для Киева.

Оружие от США

С начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года, США потратили уже $51,2 млрд на военную помощь Украине. Если учесть период с 2014 года, то эта сумма возрастает до $54 млрд.

С 2022 года Украина получила более 4 млн снарядов, 400 млн патронов к стрелковому оружию и гранат, а также сотни современных ракетных систем, танки, бронемашины, артиллерийские установки, речные патрульные катера и технологии радиоэлектронной борьбы.

Вас также могут заинтересовать новости: