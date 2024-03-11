Наряду с российскими беспилотниками, ракетами и артиллерией планирующие бомбы добавили новую разрушительную огневую мощь российской кампании на востоке Украины.

По мнению западных экспертов, российские военно-воздушные силы резко повысили свою эффективность в войне в Украине благодаря более широкому использованию "планирующих бомб", что способствовало недавним боевым успехам Москвы.

Многочисленные бомбы советской эпохи, которые несут до полутонны взрывчатки, были оснащены крыльями и системами наведения, позволяющими летать на большие расстояния с некоторой точностью, что позволяет российским самолетам, которые их сбрасывают, действовать вдали от украинских зенитных систем, пишет The Washington Post.

Наряду с российскими беспилотниками, ракетами и артиллерией планирующие бомбы добавили новую разрушительную огневую мощь российской кампании на востоке Украины, о чем свидетельствует недавнее завоевание Авдеевки.

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Самый эффективный способ противодействия этой все более многочисленной российской угрозе, по словам украинцев, все еще далеко - истребители F-16 американского производства, о которых страна требует.

С помощью планирующих бомб, впервые развернутых в прошлом году, Москва нашла неэлегантное, но эффективное решение проблемы отказа Украины в превосходстве России в воздухе с первых дней войны. Хотя Украина имеет и ПВО и истребители, планирующие бомбы позволяют русским атаковать с больших расстояний.

Бомбы, "к сожалению, обладают очень высокой разрушительной силой", сказал Дмитрий Лиховой, представитель украинской армии на востоке Украины. Эти бомбы "просто сносят, разрушая дома и фундаменты, которые можно использовать для оборонительных укреплений".

Украинские силы также используют управляемые бомбы, в том числе американскую систему Joint Direct Attack Munition (JDAM), которая более точна, чем российская версия, но ее запасы гораздо меньше.

Российские планирующие бомбы совсем недавно доказали свою смертоносную полезность в Авдеевке в прошлом месяце, сыграв важную роль в захвате города.

Конрад Музыка, директор польской оборонной консалтинговой компании Rochan, заявил, что с середины декабря количество российских авиаударов по украинским позициям (большинство из них - планирующие бомбы) значительно возросло, согласно данным генерального штаба украинской армии.

По его словам, с января число российских авиаударов через линию фронта регулярно превышает 100 в день, причем почти 160 было нанесено за четыре дня до падения Авдеевки, сказал он.

"На самом деле это ничего не стоит россиянам", - сказал Музыка. "Я предполагаю, что у них много этих бомб, и они не собираются быстро исчерпать их".

По его словам, российские планирующие бомбы хороши для боевых действий в городских условиях.

"Нанося удары по таким местам, как Авдеевка, где вы более или менее знаете, в какую область следует целиться. И в какой-то момент вы можете разрушить здание, но у вас практически нет контроля над тем, в какое здание вы на самом деле ударите", - сказал он.

Эти боеприпасы становятся все большей проблемой для украинцев, говорит Николай Белесков, военный аналитик государственного Национального института стратегических исследований в Киеве.

По словам украинских чиновников, тяжелая железная конструкция бомб делает их практически невозможными сбить, поскольку системы ПВО откалиброваны для обнаружения ракет и ракет, летящих по определенной траектории, а не для противодействия авиационным бомбам.

"Мы пытаемся противостоять им, используя ограниченные средства", - сказал Белесков. В конечном счете, одним из лучших способов "исправить ситуацию для Украины" могли бы стать F-16, на которых украинские пилоты обучаются летать и которые могут быть введены в эксплуатацию к лету.

F-16 "с последними модификациями" ракет класса "воздух-воздух" AIM-120 "могут увеличить риски" для российских самолетов, "когда они либо сбросят [планирующие бомбы], либо вернутся назад", - сказал он.

Сбитие самолетов РФ - детали

Силы противовоздушной обороны Украины заявляют, что на фоне возросшего использования российской авиации они добились ряда успехов, утверждая, что сбили 15 российских военных самолетов, в том числе 10 истребителей.

В Воздушных силах уже очертили "красные линии" для российской авиации. Об этом сказал представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.

"Заявление генерала Олещука о работе на 150 километрах – это только начало, но врагу серьезно стоит задуматься, вообще залетать ли на такое расстояние. Такое заявление командующего Воздушных сил не появилось на пустом месте. Это определенная "красная линия", теперь у нас есть определенные средства поражения, которые будут сбивать их самолеты", – пояснил он.

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