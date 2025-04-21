Россияне ищут способы оттянуть давление со стороны американцев и перебросить часть вины на Украину.

Объявленное Владимиром Путиным "пасхальное перемирие" - это один из маневров РФ, и россияне будут и дальше искать способы оттянуть давление со стороны американцев по вопросу завершения войны в Украине. Такое мнение в эфире Radio NV высказал генерал-майор в запасе, заместитель министра обороны в 2022-2023 гг. Владимир Гаврилов.

"Я думаю, это все маневры российские с тем, чтобы найти временный вариант, чтобы американцы не очень сильно на них давили, чтобы перебрасывать часть вины за происходящее на нас... Они сами не понимают, что дальше делать. Они будут маневрировать, искать способы оттянуть давление со стороны американцев и надеются, что что-то странное произойдет. Но удивительного ничего уже не произойдет. Они проскочили точку невозврата", - отметил Гаврилов.

По его словам, сейчас в войне технологии компенсируют преимущества в людях, и для россиян это феномен, который они не могут переварить.

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"Сейчас они просто осмысливают ситуацию. Остановить все они не могут, они являются заложниками идеи, что Украина должна капитулировать, режим в Киеве должен быть заменен. Это их основная цель. И если они ее не достигли - это для них коллапс. И эта ситуация и создает такие их движения, которые мы увидели с этим коротким перемирием, еще что-то будет сейчас вылезать. На самом деле, мы входим в очень интересный период, когда Россия до конца не понимает, что может дальше произойти, американцы не понимают до конца, что может дальше произойти", - сказал Гаврилов.

В то же время он подчеркнул, что Украина в этой ситуации должна быть сильной, наращивать свое технологическое преимущество.

Последствия возможного выхода США из переговорного процесса

Гаврилов подчеркнул, что это не будет прекращение помощи, которая уже идет от США по решениям, которые были приняты ранее. И все что было проплачено, будет нам идти. Также, уверен он, обмен разведданными будет продолжаться.

"Здесь вариантов нет. Потому что обмен информацией идет не только с американцами, но и с другими, идет с НАТО. И американцы не смогут этот процесс остановить. Там могут быть какие-то задержки, связанные с системами раннего предупреждения о запусках баллистических ракет, но я не думаю, что американцы пойдут на этот шаг. Потому что для них это будет очень сильный внутренний удар по имиджу их администрации", - прокомментировал Гаврилов.

Он считает, что США пойдут только на то, чтобы предоставлять нам новую военную помощь исключительно за деньги, потому что это могут поддержать граждане-американцы. В том числе и ракеты к системам "Patriot", которые могут сбивать баллистические цели.

"Нигде Трамп не вышел и не сказал, что мое решение - не продавать Украине ракеты "Patriot". Он мог упомянуть о комплексе Patriot - у них действительно количество этих комплексов ограничено в Америке. Но не продавать нам ракеты, которые могут сбивать баллистические цели, для этого комплекса, - он никогда этого нигде не говорил. Потому что эти ракеты нам очень важны. Комплексы мы сможем найти в других странах Еворопы, временный вариант. А вот ракеты контрбаллистические есть только в США. Не думаю, что он пойдет на такой политический риск", - отметил Гаврилов.

Пасхальное перемирие - новости

Как сообщал УНИАН, в субботу, 19 апреля, глава Кремля Владимир Путин неожиданно объявил в одностороннем порядке о 30-часовом "пасхальном перемирии".

Такое решение сыграло на пользу российскому лидеру, позволив ему одержать легкую дипломатическую победу, ничем по сути не рискуя, отмечает издание The Wall Street Journal.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 апреля констатировал, что несмотря на объявленное Россией "перемирие", на ряде участков боевые действия продолжались, продолжаются и российские обстрелы. В частности, по его словам, "пасхальные заявления" Путина не распространились на территорию Курской и Белгородской областей РФ.

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