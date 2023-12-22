Минобороны нужно набрать в армию как можно больше людей.

Спикер Минобороны Илларион Павлюк в эфире телемарафона заявил, что рекрутинг в ряды Вооруженных сил не отменяет процесс мобилизации в Украине и не заменяет призыв в армию.

По его словам, необходимое количество людей для защиты государства в любом случае наберут. Спикер добавил, что у украинцев на фоне разговоров о рекрутинге может сложиться ложное впечатление, что отныне страну защищает "только тот, кто хочет, а кто не хочет, поэтому не надо".

Как пояснил Павлюк, рекрутинг - это прежде всего улучшение сервиса, подходов к мобилизации тех людей, которые готовы служить в ВСУ.

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"Мы предлагаем добровольно, не дожидаясь мобилизации или повестки, присоединиться к ВСУ, предлагаем выбор специальностей. Но это не может означать, что будут служить только те, кто хотят и что теперь можно выбрать только не боевые специальности, несмотря на то, что в войске действительно большая потребность в разных специальностях", - отметил он.

С помощью рекрутинга Минобороны хочет набрать как можно больше людей. Но, говорит спикер, поскольку есть необходимость защищать Украину, то для этого "мы все равно доберем то количество людей, которое нужно", в том числе и благодаря мобилизации.

Мобилизация в Украине

Минобороны в ноябре 2023 года запустило проект по рекрутингу добровольцев в ряды Вооруженных сил Украины. Предполагается, что каждый человек сможет сам выбирать конкретное подразделение и должность в армии, где его гражданский опыт будет наиболее полезным.

Недавно Павлюк прокомментировал, можно ли назвать процесс вручения повесток, который сейчас происходит в публичных общественных местах и вызывает определенное возмущение в соцсетях, мобилизацией по-новому.

19 декабря во время пресс-конференции по итогам 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные предложили провести мобилизацию еще 450-500 тысяч человек.

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