Российское военное руководство тщательно пытается скрыть потери личного состава.

На рассмотрение Госдумы РФ внесен законопроект об изменениях в Уголовном кодексе, в котором предусматривается отбывание наказания осужденных в районе ведения боевых действий.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

Отмечается, что российские оккупационные войска продолжают нести потери в живой силе, вооружении и военной технике.

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"Только в результате огневого поражения вражеского объекта в районе Золотого Луганской области противник потерял около 60 человек убитыми и ранеными, а также четыре единицы военной техники", – говорится в сводке.

В Генштабе отмечают, что российское военное руководство тщательно пытается скрыть потери личного состава в этой войне, а также продолжает поиск путей пополнения потерь в живой силе.

"В частности, через узаконивание привлечения заключенных к участию в войне. По имеющейся информации, на рассмотрение Госдумы России внесен законопроект об изменениях в Уголовном Кодексе РФ, в котором предполагается отбывание наказания осужденных в районе ведения боевых действий", – сказано в сообщении.

На временно захваченной территории Украины российская оккупационная власть, грубо нарушая правила ведения войны и права человека, активизировала меры по принудительной мобилизации мужского населения призывного возраста для восполнения потерь российских воинских частей.

"Для своевременного выполнения мобилизационных мероприятий и подавления сопротивления местного населения в города Бердянск и Мелитополь прибыли дополнительные подразделения Росгвардии", – добавили в Генштабе.

Мобилизация заключенных в РФ

Как сообщал УНИАН, испытывая острую нехватку живой силы в условиях больших потерь личного состава на войне против Украины, Россия долгие недели проводила скрытую мобилизацию прежде чем официально объявить "частичную".

В частности, стало известно, что россияне вербуют на войну заключенных в российских колониях и тюрьмах.

Сообщалось, что владелец частной военной компании "Лига" (ранее ЧВК Вагнера) Евгений Пригожин лично вербует заключенных в российских колониях для участия в войне против Украины.

О личном участии Пригожина в вербовке осужденных ранее сообщалось с июля. В сентябре появилось видео, как куратор ЧВК Пригожин агитирует присоединяться к ней осужденных российской колонии строгого режима.

Пригожин, прямо не подтверждая это, обратился к критикам его действий со словами, что в войне будут участвовать "либо ЧВК и зэки, либо ваши дети".

Российские СМИ выяснили, что к началу августа ЧВК "Вагнер" удалось завербовать для войны в Украине более тысячи заключенных.

К примеру, Пригожин завербовал маньяка-каннибала, отбывавшего наказание в одной из тюрем в российском городе Саратов.

Как стало известно InformNapalm, завербованных заключенных отправляют на фронт прямо в тюремных робах. Они попадают на военный аэродром Миллерово, где их переодевают и сразу отправляют в зону боевых действий без какой-либо подготовки.

В конце сентября Генштаб сообщил, что в подразделения оккупантов уже прибывают лица, осужденные за уголовные преступления.

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