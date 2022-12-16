Оккупанты в течение суток нанесли 23 авиационных и 4 ракетных удара, два из которых - по гражданским объектам Харькова.

Силы обороны Украины отбили атаки врага в ряде населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации по состоянию на 06:00.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площанка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Григоровка, Выемка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клищиевка, Андреевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба, Александрополь, Новобахмутовка, Невельське, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области", - сказано в сообщении.

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В Генштабе отмечают, что российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли 23 авиационных и 4 ракетных удара, 2 из которых - по гражданским объектам города Харькова. "Также враг совершил 78 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе, и по жилым кварталам, есть погибшие среди мирного населения", - сказано в сообщении.

В Генштабе отмечают, что на границе с Беларусью признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Также оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковской, Сумской, Херсонской областей и город Херсон.

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Вчера утром враг обстрелял центр Херсона.

Днем председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что город полностью остался обесточенным из-за вражеских обстрелов, при этом российские оккупанты продолжают бить по Херсону. Он добавил, что при первой возможности энергетики начнут восстанавливать электросети.

Красный крест Украины сообщил в Facebook, что во время массированного обстрела Херсона, погиб волонтер Отряда быстрого реагирования Красного Креста Украины. Снаряд попал недалеко от здания Херсонской областной организации Красного Креста Украины, где в это время проходила выдача гуманитарной помощи. 39-летняя волонтер погибла на месте, получив осколочные ранения несовместимые с жизнью, у волонтерки осталось двое детей.

Также на месте погиб 70-летний мужчина, получавший гуманитарную помощь, есть раненые.

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