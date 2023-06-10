Юсов считает, что после подрыва ГЭС оккупанты не остановятся.

Главное управление разведки Украины считает, что пока нет оснований считать, что россияне прекратят тактику террора в войне против Украины. Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, отвечая на вопрос, чего ждать от оккупантов после подрыва Каховской ГЭС и других преступлений.

"Террориста можно только остановить и привлечь к ответственности. Если человек, система, государство, армия совершали военные преступления до этого и используют эти методы сейчас, каковы основания полагать, что завтра они изменятся и вдруг начнут чтить жизнь людей, детей, или международное право? Нет. Этого не произойдет", - сказал он.

По словам Юсова, только успехи украинской армии и сил обороны, усиление международной проукраинской коалиции и восстановление территориальной целостности могут противодействовать агрессору.

"Для этого делается все возможное и невозможное. В том числе и для защиты инфраструктурных объектов", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее Юсов отмечал, что решение россиян взорвать Каховскую ГЭС по масштабам сопоставимо с полномасштабным вторжением РФ в Украину. Поэтому решение принимал и окончательный приказ отдавал непосредственно российский диктатор Путин.

Юсов отметил, что исполнителями этого военного преступления стали российские подразделения, которые дислоцировались на территории вокруг Каховской ГЭС.

Подрыв Каховской ГЭС-главное

Русские взорвали плотину Каховской ГЭС в ночь на 6 июня 2023 года. По информации разведки, операция была заранее спланирована страной-агрессором, однако захватчики действовали хаотично: затопили даже собственные позиции и технику.

Количество пропавших без вести на Херсонщине увеличилось до 29 человек, эвакуация продолжается несмотря на постоянные обстрелы россиян. Всего в Херсонской области подтоплено 47 населенных пунктов, из них 33 - на подконтрольной Украине территории и 14 - на временно оккупированной.

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