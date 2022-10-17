Алексей Макеев также поблагодарил ФРГ за поддержку.

Новый посол Украины в Германии Алексей Макеев прибыл на рабочее место и записал видеообращение. В нем дипломат поблагодарил ФРГ за помощь в борьбе с российской агрессией и попросил больше оружия для нашего государства.

Ролик с обращением посол опубликовал на личном аккаунте в Twitter.

"Спасибо федеральному правительству за всю помощь и оружие, которое было направлено в Украину, чтобы мы могли защитить себя в этой варварской войне. Я должен быть откровенным. Нам нужно больше. Нам нужно значительно больше. И я буду работать над тем, чтобы мы, европейцы, украинцы и немцы, сделали нашу Европу безопасной", — сказал Макеев.

Видео дня

Напомним, Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Германии 23 сентября. Макеев заменил на этом посту Андрея Мельника, который неоднократно критиковал Берлин за политику в отношении нашего государства после полномасштабного вторжения России.

Оружейная помощь от Германии Украине: последняя информация

Министр обороны Украины Алексей Резников 12 октября сообщил, что ФРГ передала нашей стране первую систему ПВО IRIS-T SLM. Остальные три Германия отправит в 2023 году.

В рамках шестой встречи в формате "Рамштайн" ФРГ обязалась предоставить дополнительные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и реактивные системы залпового огня MARS II для борьбы против российской агрессии.

Еще один проект военной помощи Украине Германия реализовывает вместе с Данией и Норвегией. Он предусматривает поставки 16 САУ Zuzana, 130 полевых обогревателей, 36 машин скорой помощи, 100 тысяч аптечек и сухпайков.

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