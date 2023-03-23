Вражеские солдаты организовали настоящий обход-ревизию с соответствующим запретом.

В Запорожской области оккупанты объявили о запрете местным жителям покидать дома, аргументируя это потребностью пребывания в безопасных местах.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в своей утренней сводке 23 марта. Сообщается, что вражеские солдаты организовали настоящий обход-ревизию по помещениям украинцев с соответствующей оговоркой.

"В населенных пунктах Решетиловское, Млечное и Константиновка временно занятой территории Запорожской области российские оккупанты совершили обход домов местных жителей и предупредили о необходимости пребывания в безопасных местах с запретом покидать помещения", - говорится в сообщении.

В Генштабе проинформировали, что указанное косвенно может свидетельствовать о попытке российских оккупантов запретить местному населению вести наблюдение за плановым перемещением российской техники и личного состава армии к линии фронта.

Спасательная операция в Запорожье завершилась

Напомним, что накануне вражеская ракета разрушила жилые дома украинцев в Запорожье. Тогда пожар вспыхнул сразу в двух домах.

Свой кровавый теракт россияне совершили днем 22 марта, уже под вечер работники ГСЧС объявили о завершении спасательной операции.

Там уточнили, что количество пострадавших украинцев возросло до 34 человек. 29 госпитализированы, из них трое - дети. Также стало известно, что из-за попадания ракеты пострадало не менее 14 домов по улице Запорожской и по улице Кривая бухта. Всего, по данным местной власти, разрушено не менее 300 квартир украинцев.

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