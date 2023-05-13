Для допросов местного населения привлечены представители Следственного комитета Российской Федерации.

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области проводят допросы местного населения. К этому процессу привлечено около 50 представителей Следственного комитета РФ.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, допросы сопровождаются издевательством над гражданским населением.

"В Мариуполе, на территории отдела полиции для допросов местного населения привлечено около 50 представителей Следственного комитета Российской Федерации. Они участвуют в унизительных допросах, сопровождающихся издевательством над гражданским населением", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что российские оккупационные войска продолжают оказывать давление и нарушать права граждан Украины на временно захваченных территориях.

Ситуация в оккупированном Мариуполе

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты продолжают уничтожать город. Почти 300 домов уже демонтированы, а в планах россиян – снести еще примерно 700. Эксперты отмечают, что это делается с целью скрыть свои преступления.

Кроме того, Андрющенко рассказал, что российские оккупанты стягивают в Мариуполь системы ПВО. На днях в городе впервые заметили новый ЗРК ТОР-2.

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