Одного из них приговорили к пожизненному заключению, еще двух - к 30 годам за решеткой.

В так называемой "Донецкой народной республике" оккупанты провели свой "суд" над тремя украинскими бойцами.

Как сообщил Следственный комитет Российской Федерации, 1 ноября "суд" "ДНР" приговорил к пожизненному заключению начальника службы радиационной, химической и биологической защиты Олега Колмичевского. Двое бойцов 56 ОМПБр - гранатометчик Дмитрий Добровольский и наводчик Александр Ромашин – получили 30 лет за решеткой.

Колмичевского, Добровольского и Ромашина в "ДНР" обвинили в том, что они, якобы, убили восемь гражданских жителей Мариуполя в Донецкой области.

"Добровольский и Ромашин по приказу Колмичевского задержали и расстреляли из огнестрельного автоматического оружия семь гражданских мужчин и одну женщину", - сообщили в комитете РФ.

Украинские пленные в России

Как сообщал омбудсмен Дмитрий Лубинец, сейчас Россия категорически отказывается обменивать пленных, попавших в руки оккупантов до 24 февраля 2022 года. Почему так, до конца не понятно, но за время полномасштабной фазы войны до сих пор не удалось вызволить из плена никого, кто принадлежит к данной категории.

В июле в российском Ростове-на-Дону провели суд над пленными бойцами украинского батальона "Айдар".

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