Для атаки освобожденных территорий россияне используют РСЗО и ракеты.

Оккупационная армия РФ обустраивает оборону на левом берегу Днепра Херсонской области.

В то же время враг продолжает обстреливать позиции Сил обороны и освобожденные населенные пункты на правом берегу, сообщается в сводке оперативного командования "Юг".

Так, российские военные используют минометы, артиллерию, авиацию и РСЗО.

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Для атаки по Бериславского района они применили две ракеты Х-31. Обошлось без потерь и разрушений инфраструктуры. По Марганецкой общине оккупанты дважды ударили из РСЗО Ураган.

Украинская авиация за сутки поразила четыре района скопления сил и техники на левом берегу. Ракетные и артиллерийские войска выполнили 33 огневые задачи. В результате противник потерял 40 военных и семь единиц автобронетехники.

В Черном море сейчас находится 12 российских боевых кораблей. Ракетоносителя сейчас нет, но в течение нескольких часов его могут привести в боеспособность.

Ситуация в Херсонской области

Как сообщал УНИАН, военнослужащие ВСУ уже установили контроль над 60 населенными пунктами в Херсонской области. Всего с начала недели на правом берегу Днепра освобождены 179 населенных пунктов.

Несмотря на это жителей освобожденной части Херсонской области призывают эвакуироваться из-за высокой вероятности вражеских обстрелов.

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