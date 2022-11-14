Оккупационная армия РФ обустраивает оборону на левом берегу Днепра Херсонской области.
В то же время враг продолжает обстреливать позиции Сил обороны и освобожденные населенные пункты на правом берегу, сообщается в сводке оперативного командования "Юг".
Так, российские военные используют минометы, артиллерию, авиацию и РСЗО.
Для атаки по Бериславского района они применили две ракеты Х-31. Обошлось без потерь и разрушений инфраструктуры. По Марганецкой общине оккупанты дважды ударили из РСЗО Ураган.
Украинская авиация за сутки поразила четыре района скопления сил и техники на левом берегу. Ракетные и артиллерийские войска выполнили 33 огневые задачи. В результате противник потерял 40 военных и семь единиц автобронетехники.
В Черном море сейчас находится 12 российских боевых кораблей. Ракетоносителя сейчас нет, но в течение нескольких часов его могут привести в боеспособность.
Ситуация в Херсонской области
Как сообщал УНИАН, военнослужащие ВСУ уже установили контроль над 60 населенными пунктами в Херсонской области. Всего с начала недели на правом берегу Днепра освобождены 179 населенных пунктов.
Несмотря на это жителей освобожденной части Херсонской области призывают эвакуироваться из-за высокой вероятности вражеских обстрелов.