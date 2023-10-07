В частности, в Лисичанске Луганской области оккупанты организовали военный госпиталь в многоквартирном доме, где живут гражданские.

В Лисичанске Луганской области оккупанты организовали военный госпиталь в многоквартирном доме. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Российские оккупанты продолжают размещать военные госпитали в домах с мирными жителями. Так, в городе Лисичанск Луганской области российские оккупационные войска обустроили военный госпиталь в многоквартирном доме города, где сейчас проживает гражданское население", - информирует Генштаб.

Также сообщается, что в населенном пункте Нижние Серогозы Херсонской области оккупанты переместили больных гражданских людей из больницы в частные дома, находящиеся рядом, с целью освобождения палат больницы для приема раненых военнослужащих оккупационных войск.

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Госпитали на оккупированных территориях

В конце сентября Генштаб сообщил, что в Луганской области захватчики, которые продолжают нести значительные потери на востоке, обустроили очередной военный госпиталь, где на лечении находятся более 200 российских оккупантов.

Перед тем, на Запорожье оккупанты превратили психоневрологический интернат в госпиталь. Обслуживающий персонал интерната был уволен, а 200 пациентов исчезли.

Ранее российские оккупанты обустроили свой полевой госпиталь на территории детского сада в Запорожской области. Перед этим они превратили в военный госпиталь общеобразовательную школу в этой самой области.

В целом, российские захватчики активно используют гражданские учреждения здравоохранения на временно захваченных территориях Украины в собственных целях.

Недавно также сообщалось, что в населенном пункте Новопетровка Бердянского района Запорожской области на территории корпуса детского санатория "Весна" российские военнослужащие обустроили военную базу, где находится более 800 российских военнослужащих и рассредоточена российская военная техника. Все это-в непосредственной близости к жилым домам местных жителей.

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