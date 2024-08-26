Путину отчитались некоторые командиры о переброске своих подразделений с фронта в Украине в РФ.

Россия продолжает перебрасывать силы с менее приоритетных участков фронта в Украине в зону операции ВСУ в Курской области.

Как сообщает Институт изучения войны, командиры российской 810-й морской пехотной бригады, 155-й морской пехотной бригады (Тихоокеанский флот, Восточный военный округ), 11-й воздушно-десантной (ВДВ) бригады, 56-го полка ВДВ (7-я дивизия ВДВ) и 51-го полка ВДВ (106-я дивизия ВДВ) доложили правителю РФ Владимиру Путину о боевых задачах на российских территориях, граничащих с Украиной. Вероятно, речь шла именно о Курской области.

Отмечается, что ранее в тот же день Путин провел встречу с начальником своего Генштаба Валерием Герасимовым и начальником Главного оперативного управления Генштаба, генерал-полковником Сергеем Рудским. Они обсуждали российский ответ на украинское "вторжение" в Курскую область.

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Институт изучения войны наблюдал за боевыми действиями 810-й морской пехотной бригады, 155-й морской пехотной бригады и 11-й бригады воздушно-десантной дивизии в Курской области. В частности, были доказательства, что военное командование РФ недавно переместило подразделения 56-го полка дивизии из района Роботино обратно в Россию.

Пока аналитики не видели информацию о том, что подразделения 51-го полка воздушно-десантной дивизии воюют в Курской области, однако их командир отчитывался Путину о перемещении военных в РФ. Это позволяет предположить, что его солдаты также появляются в районе Курщины. В последние месяцы они воевали на Северском направлении вместе с другими подразделениями 106-й дивизии ВДВ.

Кроме того, в ISW предполагают, что РФ передислоцировала и бойцов 810-й и 155-й морских пехотных бригад с линии фронта на севере Харьковской области и подразделения 11-й бригады ВДВ из Часового Яра.

"Военное командование РФ сопротивляется оперативному давлению с целью передислокации сил с приоритетной наступательной операции по захвату Покровска в Донецкой области. И, вероятно, продолжит перебрасывать силы из менее приоритетных наступательных операций в других частях театра боевых действий для обороны в Курской области", - отмечают аналитики.

Война в Украине - операция на Курщине

Президент Владимир Зеленский заявлял, что операция ВСУ в Курской области сорвала планы России оккупировать Сумы.

"Следующий их шаг был, и они уже все подготовили - на севере нашего государства. Как раз со стороны города Сумы, со стороны Курской области. И разница в том, что мы превентивно это сделали, чтобы они не захватили наш город. И мы раньше это смогли сделать".

The Telegraph заявлял, что операция ВСУ в Курской области - это самое эффективное наступление за всю войну.

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