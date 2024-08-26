Перед российскими войсками возникла дилемма, отметил обозреватель.

Российское командование ставит задачу своим войскам начать Покровскую наступательную операцию с начала осени, пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его информации, на Торецко-Покровском направлении у войск РФ должна начаться перегруппировка.

"Если не будет проведена перегруппировка, прорыв к Журавке в Гродовке и к ж/д-станции в Новогродовке для российских войск станет фатальным в показателе потерь. С другой стороны, сроки поджимают и выход к этим объектам у них должен состоятся к концу лета, поскольку с начала осени командование ставит задачу начать непосредственно Покровскую наступательную операцию", - отметил эксперт. Видео дня

В связи с этим перед российскими войсками возникла дилемма, добавил Коваленко:

"Перегруппироваться и сорвать сроки по выполнению поставленных задач или не перегруппироваться, стереть имеющиеся штурмовые подразделения в ноль и войти в осень с очередной проблемой компенсации потерь".

Бои за Покровск - актуальное

Напомним, заместитель командира 68-й бригады, говоря о ситуации возле Покровска, заявлял, что не помнит таких интенсивных боев в какой-либо другой точке с тех пор, как его призвали в армию осенью 2022 года.

"Они идут, идут и идут… Это просто волны мяса. Это так безумно", отметил он, сравнив россиян с марширующими муравьями, которые продвигаются вперед, даже когда их сослуживцы падают замертво рядом с ними.

Он ожидает долгой битвы за Покровск, похожей на бои за Бахмут и Авдеевку.

А солдат из 151-й механизированной бригады предположил, что в течение нескольких недель в Покровске начнутся уличные бои.

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