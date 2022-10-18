О потерях среди местного населения информация уточняется.

Российские оккупанты обстреляли пограничный населенный пункт Середина-Буда на Сумщине из артиллерии и автоматического гранатомета, горели два дома.

Об этом в Facebook сообщает оперативное командование "Север".

"С 15:45 до 16:30 сообщили об обстреле населенного пункта Середина-Буда. Наблюдатели зафиксировали 4 прихода, вероятно из ствольной артиллерии, 5 очередей по 3-5 выстрелов из АГС, 2 очереди с ККВТ, 5 очередей из стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

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При этом отмечается, что потерь среди личного состава и техники нет, а о потерях среди местного населения информация уточняется.

Как известно, населенный пункт Середина-Буда расположен на границе с Россией. 24 февраля был оккупирован РФ, но 8 апреля был освобожден ВСУ.

Массированные обстрелы РФ Украины

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 октября, российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех областях Украины.

В частности, зафиксировано 5 ударов дронами в Киеве. Повреждены энергетические объекты и жилой дом.

Также агрессор нанес ракетные удары по критической инфраструктуре на Днепропетровщине и Сумщине.

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