Российские захватчики пытаются наступать в направлении Часового Яра, восстановить утраченные позиции в районе Клещиевки, Курдюмовки и Андреевки, вытеснить украинских военных из Серебрянского лесничества и наступать на Синьковку.

Российские захватчики за минувшие сутки не достигли каких-то важных успехов на Бахмутском и Лимано-Купянском направлениях.

Начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал в эфире телемарафона, что Бахмутское направление остается одним из важных направлений, где враг пытается наступать.

"Пытается наступать в направлении Часового Яра. Там не прекращаются интенсивные наступательные действия. Пытается захватить Богдановку и восстановить утраченные положения в районе Клещиевки, Курдюмовки и Андреевки", - отметил Фитьо.

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Кроме того, россияне применяют штурмовые группы так называемого "Добровольческого корпуса", который переместили с южного направления. Также оккупанты привлекли личный состав морской пехоты из Каспийской флотилии.

Также, за минувшие сутки на этом направлении очень активно применялись вражеские беспилотники - ударные дроны, дроны FPV. Было зафиксировано применение оккупантами 41 дрона. Фитьо отметил, что захватчики совершили 505 артиллерийских обстрелов.

"Нашим защитникам удалось уничтожить 27 оккупантов и 1 склад с боекомплектами. Две атаки вражеские отбиты. По сравнению с вражескими атаками можно даже сказать о каком-то спаде, но это все очень относительно, потому что враг подтягивает свои резервы и от своих намерений атаковать не отказывается", - сказал Фитьо.

В то же время, на Купянском направлении захватчики пытаются любой ценой продолжать наступление на Синьковку.

"Это важный плацдарм для дальнейшего наступления на город Купянск", - пояснил Фитьо.

По его словам, боевые действия происходили вблизи Синьковки, Ивановки и Серебрянского лесничества. Всего отбито 12 вражеских атак.

"Россияне активно применяют вражескую авиацию в районе Серебрянского лесничества. Пытаются с помощью авиации выбить наших защитников с позиций. Правда за минувшие сутки не наблюдалось применения фугасно-авиационных бомб ФАБ-500, которые сбрасывают с Су-34 и Су-35. видимо они уже боятся летать туда после неудачного опыта, который они получили на юге", - сказал Фитьо.

Он добавил, что оккупантами было нанесено лишь 6 авиационных ударов с помощью вертолетов и Су-25. было применено 20 дронов-камикадзе и 639 артиллерийских обстрелов.

При этом, украинскими воинами уничтожены 56 россиян и 3 единицы военной техники. Также, оккупанты возобновили интенсивные наступательные действия на Лиманском направлении с целью вытеснения украинских военных из Серебрянского лесничества и вытеснения к реке Xерный :еребец.

"Каких-то важных успехов у противника на данный момент нет", - подытожил представитель.

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