Россияне вообще не могут достичь своих целей на фронте.

Российские оккупанты одновременно ведут наступление на четырех направлениях на востоке Украины - это Марьинский, Лиманский, Авдеевский и Бахмутский.

"Эпицентр боевых действий остается на востоке, и враг там наступает на нескольких направлениях - не только на Бахмутском. На четырех направлениях сейчас идет одновременно наступление. Это Марьинский, Лиманский, Авдеевский и Бахмутский", - сказала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

По ее словам, сейчас ожесточенные бои идут практически везде. Горячее всего сейчас в районе Бахмута, Марьинки и Авдеевки. Однако, несмотря на все свои старания, россияне вообще не могут достичь поставленных целей.

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Война в Украине - ситуация на фронте

Как ранее сообщал УНИАН, за последние сутки украинские воины уничтожили еще 670 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения потери врага составили уже около 178 820 человек.

Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский заявил, что украинские защитники истощили членов российской частной компании "Вагнера" в Бахмуте Донецкой области.

В ВСУ сообщили, что под Марьинкой и Авдеевкой ежедневно Силы обороны уничтожают около двух рот оккупантов.

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