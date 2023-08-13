Захватчики постоянно обстреливают села вдоль линии фронта.

В Луганской области российские оккупанты увеличивают свое присутствие и пытаются оттянуть силы обороны с участков фронта, на которых украинские воины имеют успех.

Глава Луганской ОВА Артем Лысогор подчеркнул, что ВСУ мужественно противодействуют всем намерениям врага.

"По селам вдоль линии фронта открывают огонь оккупанты. Невское и Белогоровка – их ежедневные цели. Там они увеличили давление с воздуха, нанеся авиационные удары. В целом уже несколько недель россияне увеличивают свое присутствие, пытаясь оттянуть на Луганщину наши войска с тех участков фронта, где мы имеем успехи. Украинские защитники мужественно противодействуют всем намерениям врага", - рассказал Лысогор.

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По его словам, сейчас из-за многомиллионных долгов под угрозой обесточивания находятся шахты Довжанская и окрестных населенных пунктов.

"В частности, местное объединение "Востокуголь" уже отключено от питания", - добавил глава ОВА.

Лысогор пояснил, что платить предприятиям нечем, поскольку уголь из шахт вывозят на территорию РФ, а деньги оттуда не поступают. Оккупационная администрация города и так называемой "ЛНР" хранят молчание.

Война в Украине-последние новости с фронта

По данным Генштаба, за прошедшие сутки украинским военным удалось отбить очередные попытки наступлений российских террористических войск на восточных направлениях и добиться определенных успехов в Запорожской области.

Украинские воины с начала полномасштабной войны ликвидировали уже около 253 тыс. 850 человек.

В утренней сводке Генштаба ВСУ сообщалось, что среди российских захватчиков растут панические настроения и увеличение числа случаев дезертирства.

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