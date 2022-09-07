В результате обстрелов жертв и разрушений нет.

Сегодня оккупанты из минометов обстреляли Сумщину зафиксировано 17 "прилетов".

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Сегодня россияне дважды открывали минометный огонь по территории Есманьської общины. Всего 17 "прилетов", - отметил он.

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По словам Живицкого, в результате обстрелов жертв и разрушений нет.

Как ранее сообщал УНИАН, на Сумщине мужчина работал на оккупантов и обеспечивал их продуктами. В течение марта во время временной оккупации населенных пунктов Ахтырского района местный житель добровольно помогал вражеским войскам.

Кроме того, 6 сентября председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что российские оккупанты за сутки выпустили 140 мин и снарядов по Сумской области.

В частности, в Новослободской общине зафиксировано 20 прилетов, повреждена высоковольтная подстанция. Также под обстрелы попали Миропольская и Білопільська общины.

Из САУ были обстреляны окрестности сел Мануховка (Новослободская община) и Атинское (Белопольская община). Под минометным огнем оказались Шалыгинская и середина-Будская общины.

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