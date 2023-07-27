Тех лиц, которые отказались сотрудничать с врагом, пытаются принудить к работе.

Российские оккупанты продолжают терроризировать украинских работников Запорожской АЭС, которые отказываются от сотрудничества с врагом. Захватчики устраивают обыски в их домах, чтобы склонить их к работе.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на информацию от подполья. Отмечается, что оккупанты не могут найти достаточное количество квалифицированных работников для работы на Запорожской атомной электростанции.

"Поэтому россияне пытаются принудить к работе на ЗАЭС тех работников, которые отказались сотрудничать с врагом. Для этого их запугивают обысками и угрозами ареста и депортации", – говорится в сообщении.

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Ситуация на оккупированной ЗАЭС: актуальные новости

На оккупированной ЗАЭС значительно вырос уровень милитаризации. В турбинных отделениях энергоблоков № 1, 2, 4 находится военная техника оккупационных войск.

Кроме того, эксперты МАГАТЭ нашли противопехотные мины направленного действия на территории ЗАЭС. Их обнаружили на периферии площадки электростанции 23 июля.

В Министерстве энергетики Украины утверждают, что на оккупированной ЗАЭС в любой момент может произойти взрыв. Россияне полностью отключили украинскую сторону от мониторинга ситуации на станции.

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