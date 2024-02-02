Украинские войска продолжат охоту за средствами защиты оккупантов.

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что у украинских военных еще есть работа в оккупированном россиянами Крыму.

"В Крыму еще есть работа, которую надо доделать, но предварительные результаты уже достаточно убедительны - летать будут меньше. Понятно, что россияне имеют соответствующие пункты базирования, о которых знают и они и мы. И самое главное, что мы знаем о том, что это наши пункты базирования, поэтому зачищаем и готовимся", - рассказала она в эфире "Эспрессо".

По словам Гуменюк, российская система ПВО на полуострове находится в неустойчивом состоянии. Украинские войска продолжат на нее охоту.

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"Россиянам постоянно надо делать нервозные маневры. Потому, что объектов много, а прикрывать их все меньше и меньше есть чем. Продолжаем охоту за средствами их защиты, чтобы потом могли работать и по тем объектам", - отметила начальница пресс-центра.

Как она пояснила, уничтоженный катер "Ивановец" был рабочим катером, который выполнял соответствующие задачи.

"Очевидно, что на нем находился обученный экипаж. Штатная численность катера до 40 человек. Сейчас трудно сказать сколько их было на борту на тот момент. Поисково-спасательная операция была развернута сразу, и проводилась довольно длительное время. На момент, когда катер был поврежден, он выполнял задачи по прикрытию пункта базирования озера Донузлав, где россияне пытаются с моря прикрывать то, что им важно на суше", - подытожила Гуменюк.

Ситуация в оккупированном Крыму

Накануне Гуменюк заявила, что россияне своими системами ПВО сами подсказывают, куда стоит попасть украинским силам. Оккупанты пытаются улучшить защиту тех объектов, которые считают сейчас для себя стратегически важными, а ВСУ тщательно наблюдают за этими маневрами и понимают, что расположение систем ПВО определенным образом обозначает объекты, которые достойны внимания.

Спикер Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона сказал об успешных результатах атаки украинской авиации на Крымский Бельбек, где располагался военный аэродром оккупантов. Армия РФ лишилась одного истребителя Су-30, двух истребителей Су-27

В ночь на 1 февраля потоплен российский катер "Ивановец".

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