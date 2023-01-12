Рашисты продолжают геноцид украинцев на территории временно оккупированного Мариуполя: от "верхов" руководства захватчики получили указание ускорить снос домов местных жителей для обеспечения условий для "весенней застройки".
Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram, соответствующий приказ поступил от так называемого главы правительства "ДНР" Виталия Хоценко, который накануне посетил город с визитом.
По словам чиновника, российский гауляйтер остался недоволен "медленной работой" захватчиков и приказал ускорить снос домов мариупольцев.
В то время, когда город фактически лишен отопления, россиян больше беспокоит предстоящая "весенняя застройка", иронично отметил Андрющенко.
Очевидно, что благополучие людей в Мариуполе россиян беспокоит меньше всего, они продолжают свой геноцид.
"Люди в Мариуполе россиянам не нужны. По крайней мере, мариупольские. Даже с российскими паспортами. Геноцид украинцев в Мариуполе продолжается", - пишет Андрющенко.
Также советник мэра показал красноречивое видео сноса домов мариупольцев:
Присутствие оккупантов в Мариуполе - что известно
Ранее стало известно, что во временно оккупированном Мариуполе находятся более 30 тыс. россиян: он наполнен не только строителями из России, но и кадыровцами, бурятами и мобилизованными. Они готовят оборонительные линии возле города.
Также оккупанты превращают Мариупольский морской порт на военную базу. Россияне уволили с работы всех местных жителей.
В городе уже началась массовая принудительная паспортизация. По словам советника мэра, с 1 января обязательным становится получение российских паспортов для всех учителей, медиков, сотрудников полиции и государственной власти