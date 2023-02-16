Оккупант открыто призывал к истреблению всего "нелояльного" к захватчикам украинского населения.

Российский оккупант Александр Ходаковский, который призывал к массовым убийства и "чистке" украинцев в начале полномасштабного вторжения, вдруг поменял позицию. Теперь россиянин заговорил о неотвратимости мирных переговоров.

В своем Telegram-канале Ходаковский признал, что России не удастся захватить всю Украину, а все украинцы теперь ненавидят русских. "Возможны ли переговоры с Украиной? Не только возможны - это, в конечном итоге, единственно возможный итог противостояния", - заявил пропагандист.

Примечательно, что в начале войны 24 февраля Ходаковский говорил совсем другое. Оккупант открыто призывал к истреблению всего "нелояльного" к захватчикам украинского населения, грозя "поглощением" всей страны.

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"То, что мы сумеем занять всю территорию Украины, а главное - удержать под контролем ее нелояльное население, не прибегая к постоянному насилию, я не верю. Если мы дерзнем заглотить ерша целиком, то рискуем получить растопыренный шипами комок в горле", - писал тогда Ходаковский.

Переговоры с РФ – Путин готов воевать до последнего оккупанта

Путин готовится к длительной войне, хотя, как пишет Reuters, его окружение уже не верит в победу над Украиной.

В Госдепе США подтверждают, что не видят желания России вывести свои войска из Украины, несмотря на огромные потери среди оккупантов.

В любых разговорах о начале переговоров с Банковой Кремль продолжает настаивать на том, чтобы Украина смирилась с оккупацией территорий и приняла все капитуляционные условия России. Это не устраивает ни Киев, ни западных союзников.

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