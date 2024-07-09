Представитель Пентагона отметил необходимость предоставить Украине поддержку и системы ПВО.

Это уже не первый случай, когда Россия наносит умышленный удар по гражданским целям в Украине. Эта атака в очередной раз подчеркивает необходимость в сдерживании российского правителя Владимира Путина и оказании поддержки Украине, заявил спикер Пентагона Пэт Райдер.

"Атака на больницу - не первый случай, когда Россия наносит удары по явно гражданским целям в Украине. Это то, что Россия сделала с украинским населением в течение этой войны", - сказал он.

Райдер также отметил, что ракетный удар по "Охматдету" является напоминанием, почему США остаются преданными сотрудничеству с союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине системы противовоздушной обороны, которые ей так необходимы для защиты своих граждан. По его словам, несмотря на то, что быстрое получение этой помощи Украине является важным, также должен быть долгосрочный план, который поможет Украине защитить себя в будущем.

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"Я думаю, что то, что вы увидите по итогам саммита на этой неделе, является демонстрацией силы, единства и решимости НАТО, особенно в том, что касается помощи Украине в том, чтобы она могла защитить себя и свой суверенитет", - подчеркнул Райдер.

Удар по "Охматдету" 8 июля - последние новости

Как писал УНИАН, вчера в результате ракетного удара по Украине одна из ракет попала в больницу "Охматдет" в Киеве. В этот момент там находились на лечении дети.

По состоянию на утро 9 июля известно, что общее количество погибших в Киеве возросло до 27 человек, среди которых 4 ребенка. Еще 117 человек получили ранения.

"До сих пор продолжается ликвидация последствий на 3 локациях. На местах событий привлечено 377 спасателей и 76 единиц техники ГСЧС", - рассказали в ГСЧС.

После террора детской больницы в ЕС заявили, что удар по "Охматдету" может расследоваться как военное преступление РФ. В Евросоюзе отмечают, что руководство России, все командиры, исполнители и соучастники этих зверств будут привлечены к ответственности.

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