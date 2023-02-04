Эксперт подчеркнул, что наша страна должна получить дальнобойное вооружение.

Полковник запаса и военный эксперт Петр Недзельский назвал предпосылки для освобождения оккупированного Крыма. В интервью "Обозревателю" он сказал, что для возвращения полуострова в состав Украины нужно уничтожить Крымский мост и Черноморский флот.

А для этого, отмечает эксперт, наша страна должна получить дальнобойное вооружение. Он пояснил, что уничтожение Крымского моста прекратит все логистические связи РФ с полуостровом. Благодаря этому сооружению в Крым попадает техника и другие необходимые средства путинским военным.

Залогом того, что Черноморский флот будет уничтожен, офицер называет предоставление Западом Украине ракетных систем дальностью 300 км и более.

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"У нас есть абсолютно все перспективы для освобождения Крыма. Нужно только оружие", — подчеркнул он.

Разговоры об освобождении Крыма

В 2014 году Россия силой аннексировала украинский Крым. Проведя там фейковый референдум, Путин присоединил полуостров к РФ. Из-за этого ряд стран ввел санкции против Российской Федерации.

Ранее американские чиновники в комментарии NBC News заявляли, что Украина имеет военный потенциал, чтобы вернуть себе Крым, но некоторые официальные лица обеспокоены тем, что это может подтолкнуть Путина к применению ядерного оружия.

В свою очередь, глава разведки Буданов уверял, что Украина освободит все захваченные Россией территории, а оккупированный Крым будет возвращен комбинированным путем - военной силой и дипломатией.

Издание NYT сообщало, что Соединенные Штаты Америки могут предоставить Украине вооружение, необходимое для полного освобождения оккупированного Крыма.

Украина вряд ли сможет выбить российские войска из Крыма в ближайшем будущем. Об этом заявили высокопоставленные чиновники Министерства обороны США на секретном брифинге для оборонного комитета Палаты представителей американского парламента.

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